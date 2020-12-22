"Займемся обновлением транспорта и подготовкой к Универсиаде": первые заявления и.о. мэра Екатеринбурга Орлова

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов выступил перед журналистами. Как передает Накануне.RU, по его словам в первую очередь нужно заняться налаживанием комфортного транспорта.

"Нужно , чтобы каждый имел возможность пользоваться удобным транспортом. Нужно обновление трамвайного парка и путей. В городе есть чем заниматься. В частности, подготовкой к универсиаде", - отметил Орлов.

Высокинский в свою очередь заявил что за два года на посту мэра им был пройден непростой период. "Это сквер, это был серьезный вызов, и пандемия. Несмотря ни на что, в два раза увеличили капремонты. Сделали новые стандарты благоустройства. Передаем дела в план преемственности. В две силы сделаем больше. Куйвашев сделал предложение, которое больше предполагает для работы и ответственности", - заключил новоиспеченный замгубернатора.