22 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
вырубка елок (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

На Южном Урале пресекли незаконную вырубку елок

В Челябинской области активисты помогли остановить незаконную вырубку елок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Активисты ОНФ провели рейд по лесам Красноармейского района и обнаружили три участка на землях сельскохозяйственного назначения, на которых лесорубы вырубали ели к Новому году.

Как рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов, деревья высотой 5-7 метров спиливались посередине.

"Оставшаяся часть в дальнейшем неизбежно начнет гнить, а образовавшиеся в результате рубки пеньки и ветки могут стать причиной распространения огня в случае лесного пожара", - подчеркнул он.

вырубка елок(2020)|Фото: ОНФ Челябинская область

Лесорубы предоставили документы . Оказалось, что экс-глава района перед уходом с поста выдал лесорубам карт-бланш на проведение любых вырубок. Им разрешили рубить деревья на территории всего района, поскольку границы не были обозначены.

О ситуации общественники сообщили в главное управление лесами региона. После этого вырубки были остановлены во всем Красноармейском районе для проведения проверок.

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На Южном Урале пресекли незаконную вырубку елок

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Теги: вырубка, деревья, ОНФ, проверка, елки,



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