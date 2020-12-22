На Южном Урале пресекли незаконную вырубку елок

В Челябинской области активисты помогли остановить незаконную вырубку елок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Активисты ОНФ провели рейд по лесам Красноармейского района и обнаружили три участка на землях сельскохозяйственного назначения, на которых лесорубы вырубали ели к Новому году.

Как рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов, деревья высотой 5-7 метров спиливались посередине.

"Оставшаяся часть в дальнейшем неизбежно начнет гнить, а образовавшиеся в результате рубки пеньки и ветки могут стать причиной распространения огня в случае лесного пожара", - подчеркнул он.

Лесорубы предоставили документы . Оказалось, что экс-глава района перед уходом с поста выдал лесорубам карт-бланш на проведение любых вырубок. Им разрешили рубить деревья на территории всего района, поскольку границы не были обозначены.

О ситуации общественники сообщили в главное управление лесами региона. После этого вырубки были остановлены во всем Красноармейском районе для проведения проверок.