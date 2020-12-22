В Красноярском крае вахтовики "Роснефти" объявили забастовку

Более 40 человек, нанятые для работы вахтовым методом на объекте "Роснефти", заявили, что не получали зарплату три месяца. Вахтовики, работающие на месторождении Тагульское в Красноярском крае, объявили забастовку.

По словам рабочих, выплату денег им задерживают с сентября этого года. Вахтовики не хотят покидать Тагульское, сменяясь со следующей вахтой, пока им не выплатят все, что должны.

Субподрядчиком на Тагульском месторождении является ООО "ГлавЭнергоМонтаж" (ГЭМ).У фирмы ранее уже возникали проблемы с задержкой зарплат своим сотрудникам, пишет Regnum.

Ранее забастовка вахтовиков началась в Алданском районе в Якутии. Рабочие, которые строят компрессорную станцию N4 "Иван Москвитин" газопровода "Сила Сибири", записали видеообращение и в знак протеста не вышли на работу. По их словам, им не выплатили зарплаты и отпускные и они не могут связаться ни с кем из руководства.