Пермское отделение Фонда соцстрахования обвинили в нарушении Закона РФ

В Пермское УФАС обратились заявители с жалобой на действия регионального отделение Фонда соцстрахования, которое по их мнению необъективно сформировало критерии и порядок оценки заявок при проведении четырех закупок на изготовление в 2020-2021 годах протезов для отдельных категорий граждан. Согласно жалобе, подобные действия Пермского РО ФСС РФ приведет к ограничению количества участников закупки, поскольку начальная (максимальная) цена контрактов в сумме составила 45 млн руб.

"Пермское УФАС России считает, что предъявляемые заказчиком требования к опыту работы участников закупки, а также общей стоимости исполненных ими контрактов являются избыточными и необъективными, поскольку не сопоставимы с объемом требуемых работ и стоимостью контрактов. В частности, показатель критерия оценки в части общей стоимости исполненных контрактов значительно превышает начальную (максимальную) цену контракта, и, следовательно, не может быть сопоставим по объему. Таким образом, максимальные показатели нестоимостного критерия не позволяют одержать победу в закупке отдельным хозяйствующим субъектам, например, субъектам малого и среднего предпринимательства, у которых отсутствует возможность конкурировать с более крупными предприятиями в части исполненных контрактов на максимальную сумму. Следовательно, участники закупки поставлены в неравные условия, что противоречит требованиям Закона о закупках в части создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок", - поясняет и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, УФАС также выявило нарушения трех статей Закона о закупках, в том числе были нарушены и нормы Закона о контрактной системе (44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Так пермское УФАС заключило, что установленные заказчиком максимальные показатели по нестоимостному критерию противоречат требованиям статей 8, 32, 54.3 Закона о закупках и содержат признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

В связи с этим Антимонопольным ведомством региональному РО ФСС РФ было выдано предписания об устранении выявленных нарушений. Согласно предписаниям заказчику надлежит внести изменения в конкурсную документацию, продлить срок заявок на участие в закупках и заново провести конкурсы. Кроме того, должностные лица заказчика, допустившие нарушения Закона о закупках, будут привлечены к административной ответственности.