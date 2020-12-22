Моор: отменять режим повышенной готовности пока не время

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время сегодняшнего оглашения послания заявил, что время для отмены режима повышенной готовности пока не пришло, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона, выступая с докладом о состоянии дел в регионе выразил особую благодарность медицинским работникам, волонтерам и предпринимателям. Говоря о работе властей Моор отметил, что в условиях пандемии, пришлось оперативно и максимально точно реагировать на новые вызовы.

"2020 г скоро кончится но впереди новые вызовы, а возврата к прошлому уже не будет. Большинство решений властям пришлось принимать, на ходу реагируя на новые вызовы, но решения не были бессистемными, хаотическими. Все они были выдержаны в цельной логике", - заявил Моор.

В этой связи Александр Моор сравнил тюменский регион с весами "Тюмень" - выражением тюменского стиля и характера.

"Мы принимаем только взвешенные решения", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что Тюменская область первая приняла борт с эвакуированными из зараженного коронавирусом Уханя (КНР). Опыт организации первого в стране обсерватора лег в основу организации аналогичных центров в Тюменской области и России.

За время пандемии в сфере здравоохранения было развернуто более 3500 коек в 18 учреждениях; выполнено более 1,4 миллиона тестов на COVID-19; выделено 1,8 млрд рублей на покупку расходных материалов, медикаментов и средств индивидуальной защиты, самого современного оборудования. В том числе – трех компьютерных томографов; более миллиарда рублей выделили на стимулирующие выплаты, которые получают 7000 медработников; в сжатые сроки подготовили кадровый резерв врачей и медсестер; приобрели 46 машин "скорой помощи".

Был запущен масштабный пакет мер поддержки деловой активности. Общий объем региональных налоговых послаблений составил более 3 млрд рублей.

Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения – налоговое бремя снизили до одного рубля в год. Были уменьшены или отсрочены кредитные и арендные платежи с одновременным расширением доступа к финансированию через микрозаймы.