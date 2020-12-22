22 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
новый год, площадь 1905 года, ул. 8 марта (2016) | Фото: Накануне.RU

В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о возможном росте ДТП перед Новым годом

В Госавтоинспекции Екатеринбурга прогнозируют, что в декабре количество затруднений в движении, связанных с предновогодней суетой, может увеличиться. Также не исключен рост ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД уральской столицы, одной из причин может стать невыполнение водителями пункта 13.2 ПДД, согласно которому запрещено выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если за ним образовался затор. Это вынудит водителя остановиться, что создаст препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

"Рекомендуем водителям перед проездом перекрестка убедиться, что их автомобиль освободит пересекаемую проезжую часть и не создаст помех движущимся по ней автомобилям после смены сигнала светофора. Парковать транспортное средство необходимо строго в соответствии с требованиями дорожных знаков и помнить, что стоянки, произведенные с нарушением правил дорожного движения, сужают проезжую часть, что затруднит движение транспорта", - советуют в ведомстве.

первоуральск карантин мобильный пост дпс(2020)|Фото: Накануне.ru

Также в Госавтоинспекции отмечают, что из-за притока иногороднего транспорта в Екатеринбург плотность движения увеличивается в несколько раз, а, значит, возрастает риск попадания в дорожно-транспортные происшествия. В ГИБДД рекомендуют делать все необходимые покупки заранее.

"Не оставляйте надолго свои транспортные средства около торговых центров или магазинов и постарайтесь максимально обезопасить свой автомобиль от угона, воспользовавшись охраняемой автостоянкой", - добавили в ведомстве.

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В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о возможном росте ДТП перед Новым годом

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Теги: ГИБДД, Екатеринбург, ДТП, Новый год



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