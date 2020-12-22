Партия "Новые люди" намерена принять участие в выборах в Госдуму

Партия "Новые люди" намерена принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в следующем году.

Как сообщил сооснователь партии Алексей Нечаев, партия намерена потратить на предвыборную кампанию более 500 млн руб. и выдвинуть 200 кандидатов. Основной упор предполагается сделать на молодых политиков. При этом звезд и старых функционеров из других партий привлекать не будут.

"Единую Россию" Нечаев не считает конкурентом, о чем говорят соцопросы. "Около 40% тех, кто за нас голосовал, вообще раньше не ходили на выборы. Треть голосовала ранее за КПРФ, еще треть — за другие партии", - сказал он.

Как считают эксперты, планы партии нереалистичны, пишет "Коммерсант".

Тем временем, партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" создали комиссию для подготовки объединения.

Работа продвигается достаточно тяжело: малые партии хотят проходные места для их лидеров в партсписке на выборах в Госдуму в 2021 году и гарантий того, что их проекты не растворятся в "Справедливой России".