21 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Ямале вблизи трубопровода погиб рабочий

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего "Нефтегазстроя", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, 29 ноября в 17 км от посёлка Пурпе во время строительства перехода через трубопровод произошёл обвал траншеи. Под завалом грунта оказался 24-летний работник ООО "Нефтегазстрой". От полученных травм он умер на месте.

Следователям предстоит выяснить, как так вышло, что коллеги погибшего не обеспечили безопасность его работы.

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На Ямале вблизи трубопровода погиб рабочий

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Теги: Нефтегазстрой, рабочий, гибель



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