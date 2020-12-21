На Ямале вблизи трубопровода погиб рабочий

В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего "Нефтегазстроя", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, 29 ноября в 17 км от посёлка Пурпе во время строительства перехода через трубопровод произошёл обвал траншеи. Под завалом грунта оказался 24-летний работник ООО "Нефтегазстрой". От полученных травм он умер на месте.

Следователям предстоит выяснить, как так вышло, что коллеги погибшего не обеспечили безопасность его работы.