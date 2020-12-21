В Тюменской области назначен новый межрайонный природоохранный прокурор

Советник юстиции Есипова Ирина Вячеславовна назначена на должность Тюменского межрайонного природоохранного прокурора сроком на пять лет. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Есипова заменит Альберта Кульмухаметова, который назначен помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Ирина Есипова родилась в 1984 г. в Тюмени. В 2006 окончила Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права и уже со следующего года начала работать в органах прокуратуры. От помощника доросла до заместителя прокурора Тюменского района. За положительные результаты в работе, в июне 2017 г. была назначена заместителем прокурора Тюмени.

За примерное исполнение служебных обязанностей Ирина Вячеславовна награждена Грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, неоднократно поощрялась прокурором области.