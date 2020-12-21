21 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
Игримская, Тюмень, банкомат, пожрыв (2017) | Фото: vk.com

В Тюмени судят сельского жителя, подорвавшего банкомат

Прокуратура Центрального округа Тюмени возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя с. Онохино Тюменского района по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в четвертом часу утра 16 октября текущего года обвиняемый подорвал банкомат на ул. Газовиков в Тюмени. В результате неудавшегося ограбления было частично разрушено помещение операционного офиса. Когда мужчина увидел сильное задымление, он испугался последствий и скрылся с места преступления, однако уже 21 октября был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело уже передано в суд. Кредитное учреждение также предъявило иск к жителю Онохино о взыскании ущерба от взрыва в сумме более 1,5 млн руб..

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В Тюмени судят сельского жителя, подорвавшего банкомат

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Теги: Т.мень, взрыв, банкомат, прокуратура, суд, житель Онохино, ограбление



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