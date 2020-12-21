Джокович стал вторым теннисистом в истории, кто смог провести 300 недель на первой строчке мирового рейтинга

Серб Новак Джокович стал вторым в истории теннисистом, кто смог провести 300 недель на первой строчке мирового рейтинга ATP.

До этого только швейцарец Роджер Федерер смог преодолеть планку в 300 недель, в итоге продержавшись на вершине мирового рейтинга 310 недель.

Если 33-летний серб останется в лидерах рейтинга, то сможет перегнать именитого швейцарца уже в марте 2021 года.

Добавим, что на счету Джоковича 17 побед на турнирах "Большого шлема", включая Открытый чемпионат Австралии-2020, после которого он и вернулся на вершину рейтинга ATP.