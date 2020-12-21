21 Декабря 2020
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Спорт
Новак Джокович (2020) | Фото: twitter.com/australianopen

Джокович стал вторым теннисистом в истории, кто смог провести 300 недель на первой строчке мирового рейтинга

Серб Новак Джокович стал вторым в истории теннисистом, кто смог провести 300 недель на первой строчке мирового рейтинга ATP.

До этого только швейцарец Роджер Федерер смог преодолеть планку в 300 недель, в итоге продержавшись на вершине мирового рейтинга 310 недель.

Если 33-летний серб останется в лидерах рейтинга, то сможет перегнать именитого швейцарца уже в марте 2021 года.

Добавим, что на счету Джоковича 17 побед на турнирах "Большого шлема", включая Открытый чемпионат Австралии-2020, после которого он и вернулся на вершину рейтинга ATP.

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Джокович стал вторым теннисистом в истории, кто смог провести 300 недель на первой строчке мирового рейтинга

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Теги: Новак Джокович, теннис, ATP, рейтинг



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