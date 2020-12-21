21 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В тюменском интернате для престарелых выявлен новый очаг COVID-19

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, он расположен в АСУСОН ТО "Вагайский дом - интернат для престарелых и инвалидов". Вместе с ним на контроле ведомства находится еще один очаг COVID-19 в ООО "Фармасинтез-Тюмень". Общее число зараженных в двух учреждениях – 50, контактных – 257.

Помимо этого, благодаря качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям на прошлой неделе с контроля были сняты другие два очага коронавирусной инфекции: в АСУСОН ТО "Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и АСУСОН ТО "Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

На данный момент в детских образовательных учреждениях Тюменской области отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

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В тюменском интернате для престарелых выявлен новый очаг COVID-19

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Теги: коронавирус, очаг, интернат для пенсионеров, Роспотребнадзор



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