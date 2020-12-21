В тюменском интернате для престарелых выявлен новый очаг COVID-19

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, он расположен в АСУСОН ТО "Вагайский дом - интернат для престарелых и инвалидов". Вместе с ним на контроле ведомства находится еще один очаг COVID-19 в ООО "Фармасинтез-Тюмень". Общее число зараженных в двух учреждениях – 50, контактных – 257.

Помимо этого, благодаря качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям на прошлой неделе с контроля были сняты другие два очага коронавирусной инфекции: в АСУСОН ТО "Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и АСУСОН ТО "Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

На данный момент в детских образовательных учреждениях Тюменской области отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.