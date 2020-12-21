Житель Челябинска получил условный срок за поджог кафе в хаски-центре

Жителя Челябинска приговорили к 2 годам условно за попытку поджога кафе на территории хаски-центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

11 октября 2019 г. пьяный мужчина, у которого сложились неприязненные отношения с арендодателем, приехал в хаски-центр "Аквилон", облил стену кафе топливом и поджег.

Мужчина попытался скрыться, но из-за вспыхнувшего пожара, у него загорелась одежда. На крики подсудимого прибежали сотрудники и начали тушить одежду мужчины и пожар.

Ущерб составил более 50 тыс. руб. Однако, если бы пожар не начали быстро тушить, ущерб мог бы составить 3 млн руб.

Добавим, что подсудимый вину признал и возместил ущерб.