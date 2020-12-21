"Остановимся на секунду — начнем отставать". Путин сравнил гонку вооружений в мире с "Формулой-1"

Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ потребовал в следующем году довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3%.

Президент добавил, что российская ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны. Доля современных образцов вооружений и техники в российских войсках составляет уже более 70%, а в ядерных силах — 86%, продолжил Путин.

При этом, по словам главы государства, "стоять на месте абсолютно недопустимо", Минобороны должно сосредоточиться на поддержании "высокой боеготовности ядерных сил" и развитии всех составляющих триады.

"Скорость изменения вооружений уже даже несравнима с "Формулой-1" — она космическая. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать", — заявил президент.