В Свердловской области названы наиболее финансово грамотные муниципалитеты

В Свердловской области подведены итоги конкурса "Лучший муниципалитет – организатор работы по финансовой грамотности".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, конкурс проводился региональным центром финансовой грамотности при поддержке областного Минфина и нацелен на обучение управления личными финансами жителями городов и поселков Среднего Урала. По итогам состязания победителем был признан Полевской, второе место у Староуткинска, третье – у Пышминского городского округа. Для победителей конкурса предусмотрены денежные призы.

Также был определен один из победителей федерального этапа ежегодного конкурса "Бюджет для граждан". Михаил Захаренко из Тавды получил диплом первой степени всероссийского конкурса в номинации "Лучший видеоролик о бюджете". Герой этого ролика – профессор химии, который через взаимодействие химических материалов показывает все тонкости формирования бюджета.

"Для нас важно, что все больше жителей муниципалитетов присоединяются к изучению финансовой грамотности, интересуются процессом формирования бюджета. Согласно рейтингу финансовой грамотности регионов страны, составленного по заказу Минфина России, по значению индекса "знание" Свердловская область демонстрирует уровень выше среднероссийского. Индекс "знание" – это понимание базовых свойств финансовых продуктов. И, как отмечают исследователи, чем благополучнее человек, тем выше у него уровень финансовых знаний", - прокомментировала заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.