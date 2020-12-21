Пермский краевой суд отменил тарифы оператора по обращению с ТКО

21 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд отменил тарифы оператора по обращению с ТКО

Пермский краевой суд удовлетворил административный иск пермских ТСЖ о признании недействующими нормативов накопления твердых коммунальных отходов и долгосрочных тарифов на услуги по их обращению, действующих с 2020 г.. Об этом в своем Facebook заявил юрист Виталий Степанов, представлявший интересы истцов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обращаю внимание, что речь идет не о тарифах на обращение с ТКО 2019 г., которые были отменены неделей ранее, а именно о тарифах и нормативах, действующих в 2020 г. и далее. Суд обязал профильные ведомства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять заменяющие нормативные правовые акты", - заявил юрист.

По его словам, министерство тарифного регулирования Пермского края включило в состав тарифа на услуги по обращению с ТКО расходы по уплате налога на прибыль в размере более 138 млн руб. (примерно 4% тарифа), рассчитанного от субсидии из бюджета в размере 693 млн млн руб., которая выдавалась в помощь регоператору.

Решение суда в силу пока не вступило и в настоящий момент тарифы являются действующими. В случае уменьшения тарифа, жителям Пермского края будет сделан перерасчет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский краевой суд отменил тарифы оператора по обращению с ТКО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: региональный оператор по обращению с ТКО, тариф, мусор, краевой суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети