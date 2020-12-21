Пермский краевой суд отменил тарифы оператора по обращению с ТКО

Пермский краевой суд удовлетворил административный иск пермских ТСЖ о признании недействующими нормативов накопления твердых коммунальных отходов и долгосрочных тарифов на услуги по их обращению, действующих с 2020 г.. Об этом в своем Facebook заявил юрист Виталий Степанов, представлявший интересы истцов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обращаю внимание, что речь идет не о тарифах на обращение с ТКО 2019 г., которые были отменены неделей ранее, а именно о тарифах и нормативах, действующих в 2020 г. и далее. Суд обязал профильные ведомства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу принять заменяющие нормативные правовые акты", - заявил юрист.

По его словам, министерство тарифного регулирования Пермского края включило в состав тарифа на услуги по обращению с ТКО расходы по уплате налога на прибыль в размере более 138 млн руб. (примерно 4% тарифа), рассчитанного от субсидии из бюджета в размере 693 млн млн руб., которая выдавалась в помощь регоператору.

Решение суда в силу пока не вступило и в настоящий момент тарифы являются действующими. В случае уменьшения тарифа, жителям Пермского края будет сделан перерасчет.