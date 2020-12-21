21 Декабря 2020
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Общество Свердловская область В России
Вифлеемский огонь (2020) | Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбург прибывает Вифлеемский огонь

На этой неделе в Екатеринбурге состоится торжественная передача Вифлеемского огня.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, акция "Вифлеемский огонь: Свет мира и дружбы" стартовала в России 20 декабря. Огонь, ранее зажженный от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме, приняли юные скауты из Братства православных следопытов – воспитанники Екатеринбургского регионального отделения.

В Екатеринбург он прибудет завтра, 22 декабря. В этот же день в 19 часов по благословению протоиерея Максима Миняйло в Храме-на-Крови в уральской столице состоится торжественная передача огня в региональные отряды следопытам из Кемеровского отделения и Челябинской дружины "Россич".

"Приглашаем всех принять участие, прийти к нам за огнем и взять частичку тепла из рук православных следопытов, чтобы поделиться ею с близкими и родными", - рассказала руководитель Екатеринбургского регионального отделения БПС Марина Бормотова.

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В Екатеринбург прибывает Вифлеемский огонь

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Теги: Вифлеемский огонь, прибытие, епархия, Екатеринбург



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