В 7 миллиардов рублей обойдется Среднему Уралу модернизация электросетей в 2021 году

В рамках модернизации энергетических объектов Свердловской области в 2021 г., электросетевые компании региона запланировали вложения в размере 7 млрд руб., что на 1 млрд больше, чем было инвестировано в текущем году.

Как рассказал журналистам директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" Андрей Мельников, инвестиционные средства, сумма на развитие распределительных сетей и средства на поддержание оборудования от 35 кВ и выше приравниваются к 5,5-6 млрд руб.

При этом, по словам генерального директора АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова, компания планирует инвестпрограмму на сумму свыше 1 млрд руб., которые пойдут на техническое перевооружение и реконструкцию сетей, развитие системы телеметрии, строительство и реконструкцию техприсоединений.

Напомним, что в прошлом году сумма инвестиций по аналогичному проекту составляла 5 млрд руб. от "Свердловэнерго" и 780 млн руб. от "Облкоммунэнерго". За эти средства на Среднем Урале была введена в эксплуатацию подстанция в Верхнепышминском энергоузле - в районе поселка Балтым. На данный момент заканчивается строительство подстанции в Кушве, который будет введен в эксплуатацию до конца 2020 г.. Реконструкция подстанции "Горный Щит" до сих пор продолжается.