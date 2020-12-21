Пожаловались Путину - заберем ребенка в приют?

11-летний ростовский мальчик Дима Антошин написал письмо-вопрос президенту перед его пресс-конференцией. Их дом сгорел три года назад, и, так как местные власти ничего не делают, он попросил помочь. После этого к семье пришли из прокуратуры и... предложили забрать ребенка в приют, сообщает "МК".