21 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
(2020) | Фото: Накануне.RU

Социальный бюджет Челябинской области на 2021 год: на что выделят деньги

Бюджет Челябинской области на 2021 год остается социально ориентированным – доля расходов социального блока будет порядка 70%. Таковы параметры, которые уже рассмотрены в первом чтении и вскоре будут утверждены окончательно. 

На здравоохранение к первому чтению предусмотрено 17,8 млрд руб., а ко второму чтению расходы выдут на уровень 20 млрд руб. В следующем году в регионе начнется реализация масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения. также предусмотрены средства на дальнейшие меры по борьбе с коронавирусной инфекций, предоставление служебного жилья медработникам, мероприятия, направленные на устранение дефицита медицинских кадров, продолжится реализация программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

(2020)|Фото: Накануне.RU

На социальную поддержку граждан будет направлено 63,5 млрд руб. (68,5 млрд ко второму чтению). Будут сохранены все действующие меры социальной поддержки жителей. На образование направят свыше 50 млрд руб. Деньги пойдут на создание новых мест в детсадах и школах, капитальный ремонт и переоснащение учреждений образования и до. На физкултуру и спорт выделено 4,7 млрд руб. В регионе продолжится строительство спортивных объектов, капремонт существующей спортивной инфраструктуры, сохранится поддержка спортивных команд. На культуру предусмотрено 2,6 млрд руб. Деньги направят на создание модельных библиотек, оснащение учреждений и текущий ремонт объектов культуры, приобретение передвижных автоклубов.

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Социальный бюджет Челябинской области на 2021 год: на что выделят деньги

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Теги: бюджет, социальные расходы



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