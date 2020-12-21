21 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Розетка (2020) | Фото: ГБУ СО МЦФ по Свердловской области

Жительница Байкалово осуждена на 8 месяцев за смерть 10-летней дочери от удара током

Байкаловский районный суд назначил местной жительнице, в результате неосторожных действий которой погибла ее малолетняя дочь, наказание в виде 8 лет ограничения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 5 августа текущего года. С 21.00 по 21.54 осужденная вместе с дочерью 2010 г.р. находилась во дворе дома, где женщина использовала самодельный электрический удлинитель, основание розетки которого было не защищено.

Когда подсудимая закончила с покосом травы, она попросила ребенка собрать удлинитель, который находился под напряжением. Девочка взяла удлинитель в месте, где отсутствовала крышка розетки и задела пальцем открытую часть розетки.

Жительнице Байкалово вменили ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговор не вступил в законную силу.

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Жительница Байкалово осуждена на 8 месяцев за смерть 10-летней дочери от удара током

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Теги: розетка, удлинитель, удар током, несовершеннолетняя, мать и дочь, смерть, суд



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