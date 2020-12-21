21 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Златоусте открыт после капитального ремонта кардиодиспансер

В Златоусте состоялось официальное открытие кардиологического диспансера. Его реконструкция стала возможной благодаря поддержке Законодательного Собрания Челябинской области и регионального правительства. Председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков, депутат Законодательного Собрания Олег Садовских поздравили златоустовцев и заведующую кардиологическим диспансером, депутата Законодательного Собрания Татьяну Кузнецову с этим замечательным событием. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. 

Вся кардиологическая помощь жителям горнозаводской части теперь сосредоточилась в одной точке – в Златоусте, на Тургенева, 10. Помещение отремонтировали с нуля. Затем закупили современное оборудование. Для этого потребовалось 22 миллиона рублей и почти два года кропотливых работ в режиме 24/7. «Мы стали отдельной структурой со всеми вытекающими последствиями. У нас появилась возможность своевременно оказывать помощь большему количеству людей. В одном помещении находится стационар на 60 коек, ведётся амбулаторный приём, – рассказывает Татьяна Кузнецова. – Под кардиодиспансер получили новую технику. Это очень важно. Теперь специалисты будут работать на оборудовании совсем другого класса и уровня. И это, я считаю, знаковое событие не только для пациентов, но и для медиков».

Дополнительно появились две комфортные палаты на шесть койко-мест дневного стационара. Современный центр готов принять порядка 2000 пациентов в течение года – это те, кто будет проходить лечение под наблюдением специалистов.

Поздравить коллегу по областному парламенту приехал председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков. От имени председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша Сергей Буяков поздравил златоустовцев с долгожданным событием и вручил поздравительный адрес коллективу учреждения.

«Работы удалось завершить благодаря целеустремленности заведующей кардиологическим диспансером Татьяны Кузнецовой, – прокомментировал Владимир Мякуш. – Два года назад она показала помещение, находящееся в запустении, обратилась за помощью. И вот результат – теперь жителям Златоуста и близлежащих населенных пунктов не придётся ехать в Миасс или даже Челябинск, чтобы получить высококвалифицированную кардиологическую медицинскую помощь. Её они смогут получить в родном городе».

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В Златоусте открыт после капитального ремонта кардиодиспансер

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