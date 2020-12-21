В Югре протестировали разработку, повышающую безопасность при ремонте скважин

"Славнефть-Мегионнефтегаз" успешно испытал нейросеть для контроля оборудования во время ремонта скважин. Прототип нового цифрового продукта создан в сотрудничестве с компанией "Газпром нефть".

Как рассказали Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", новая разработка позволяет снизить затраты на ремонт скважин и повысить безопасность выполняемых операций. Система, основанная на применении нейросетевой видеоаналитики, в онлайн-режиме фиксирует длину насосно-компрессорных и бурильных труб во время спускоподъемных операций при текущем и капитальном ремонте скважин. Это позволяет отказаться от ручного замера, за счет чего сокращается продолжительность подготовительных работ. При этом погрешность измерений, производимых системой, минимальна – не более 0,1%.

"Современный уровень развития технологий дает возможность совершенствовать многие производственные процессы. Цифровая трансформация становится мощным фактором повышения экономической эффективности и снижения различных рисков. Участвуя в партнерстве с компанией "Газпром нефть" в разработке и внедрении инновационных решений, мы открываем новые перспективы как для отдельно взятого предприятия, так и для отрасли в целом", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Функциональные возможности цифрового продукта не ограничиваются только замером трубы. В ближайшем будущем нефтяники планируют обучить систему, чтобы она могла распознавать потенциально опасные ситуации на объекте и своевременно предупреждать о них. Это позволит сделать работу бригад по ремонту скважин еще безопаснее.