21 Декабря 2020
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Политика Челябинская область
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Вице-спикер челябинского ЗСО поработал волонтером

Первый заместитель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов три дня поработал в качестве волонтера, депутат развозил продукты нуждающимся гражданам в Троицке и принимал звонки в колл-центре в регистратуры поликлиники.

«До этого я работал автоволонтером в своем избирательном округе, доставил продуктовые наборы 46 троичанам и жителям района. Не просто доставил и вручил, но и общался с людьми, взял на заметку некоторые проблемы, которыми они поделились. У всех измерили уровень сатурации», - рассказал об опыте Павлов.

В результате по решению депутата в своем избирательном округе с помощью Павлова он и его единомышленники сформировали пять бригад волонтеров из студентов и наставников Троицкого медицинского колледжа. С 1 ноября, когда волонтеры официально приступили к работе, участники отрядов преодолели свыше 4 тыс. километров дорог по Троицку и Троицкому району, доставили продуктовые наборы 525 семьям. За это же время было по телефону оказано около 1,4 тыс. консультаций, в основном – на медицинскую тематику.

Накануне Нового года зампред ЗСО принял решение поощрить наиболее активных волонтеров своего округа благодарственными письмами и ценными подарками.

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Вице-спикер челябинского ЗСО поработал волонтером

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Теги: Владимир Павлов, Законодательное собрание Челябинской области, волонтеры



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