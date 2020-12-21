Вице-спикер челябинского ЗСО поработал волонтером

Первый заместитель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов три дня поработал в качестве волонтера, депутат развозил продукты нуждающимся гражданам в Троицке и принимал звонки в колл-центре в регистратуры поликлиники.

«До этого я работал автоволонтером в своем избирательном округе, доставил продуктовые наборы 46 троичанам и жителям района. Не просто доставил и вручил, но и общался с людьми, взял на заметку некоторые проблемы, которыми они поделились. У всех измерили уровень сатурации», - рассказал об опыте Павлов.

В результате по решению депутата в своем избирательном округе с помощью Павлова он и его единомышленники сформировали пять бригад волонтеров из студентов и наставников Троицкого медицинского колледжа. С 1 ноября, когда волонтеры официально приступили к работе, участники отрядов преодолели свыше 4 тыс. километров дорог по Троицку и Троицкому району, доставили продуктовые наборы 525 семьям. За это же время было по телефону оказано около 1,4 тыс. консультаций, в основном – на медицинскую тематику.

Накануне Нового года зампред ЗСО принял решение поощрить наиболее активных волонтеров своего округа благодарственными письмами и ценными подарками.