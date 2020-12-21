Южноуральские депутаты совместно с надзорными ведомствами контролируют наличие лекарств и цены на них

В Законодательном собрании Челябинской области прошло очередное, третье по счету, заседание рабочей группы по вопросам обеспечения жителей лекарственными препаратами. В обсуждении ситуации на рынке приняли участие не только депутаты ЗСО, но представители заинтересованных ведомств (УФАС, Росздравнадзор, прокуратуры, региональный Минздрав и т.д.), а также руководители крупных аптечных сетей, работающих на территории области.

Представители фарминдустрии заявили, что понимают социальную ответственность и не устанавливают максимальную наценку на препараты для лечения коронавирусной инфекции. В свою очередь, было заявлено, что депутатские группы регулярно проводят рейды по аптекам и отмечают, что цены все же растут, а нескольких наименований лекарств все-таки нет в наличии.

"Проблема в том, что спрос в пять раз больше, чем предложение. Наши специалисты занимаются тем, чтобы найти эти препараты и доставить их в область. Конец года, транспорта стало меньше, перевозчики поднимают цены. Это влияет на уровень цен тоже", - рассказал Сергей Хакин, директор компании "Протек 21".

При этом отмечены и позитивные тенденции на рынке. Фармдистрибьютерам удалось достигнуть договоренности с поставщиками одного из противовирусных препаратов и снизить его цену с 830 до 730 рублей. Тем не менее, Сергей Хакин отметил, что многих препаратов нет достаточном количестве даже у производителей.

С ним согласился генеральный директор "Областного аптечного склада" Андрей Князев.

"Контролирующие органы проверяют наличие минимального ассортимента в аптеках. Мы не можем пока пополнить некоторые группы препаратов. Запасы есть на 10 дней, две недели, а нужно больше. Не всегда это – вина аптеки, но по законодательству штрафовать будут нас", - заявил Князев. По его мнению, регулярные встречи в Законодательном собрании помогают правильно оценить обстановку на рынке и выработать решения для оперативного устранения возникающих проблем.

"На прошлой встрече мы обсуждали вопросы с представителями аптечных сетей. Сейчас собрали крупных оптовиков, задали им вопросы. Ситуация требует вмешательства на федеральном уровне. Формирование цены в первую очередь зависит от завода-производителя", - подытожил на мероприятии председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. Он добавил, что участники рабочей группы будут и в дальнейшем предпринимать все усилия для сдерживания роста цен в аптеках и расширения списка препаратов, которые доступны населению для покупки с минимальной наценкой.