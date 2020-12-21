В Прикамье могут сделать желтый цвет обязательным для всех такси

В Пермском крае могут утвердить единый цвет для автомобилей такси - желтый. Соответствующий законопроект разработан минтрансом Прикамья. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в ведомстве.

Ожидается, что в случае принятия закона, он вступит в силу с 1 января 2022 года. В действующей редакции закона допускается окраска кузова такси в любой из трех цветов — желтый, черный или белый, при этом вне зависимости от цвета кузова двери транспортного средства должны быть желтыми.

Единый цвет предлагается для того, чтобы такие автомобили можно было легко идентифицировать. В настоящий момент такие же требования установлены в Москве и в Ставропольском крае.

Как сообщает "Коммерсантъ", известно также, во сколько таксопаркам обойдется смена цвета машин — 12 тыс. руб. за один автомобиль. По информации издания, перевозчики выступают против поправок: они полагают, что часть бизнеса уйдет в серую зону, а также, что эта инициатива может повлиять на количество машин, занятых перевозкой пассажиров, и на стоимость поездок.