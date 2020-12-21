В Челябинске вахтер наркодиспансера, избивший до смерти пациента, получил срок в колонии

В Челябинске вахтера наркологической больницы, причинившему смертельные травмы пациенту, приговорили к 8 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ноябре 2019 г. мужчина, помогая санитару применять к пациенту средства мягкой фиксации, несколько раз ударил мужчину по туловищу. В результате тупой травмы грудной клетки и живота наступила смерть пациента.

Обвиняемый вину отрицал, заявлял, что удары наносил только в области плеч погибшего.

Стоит отметить, что обвиняемый ранее уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, также находился на лечении в данном медицинском учреждении в связи с зависимостью от наркотиков.