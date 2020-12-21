Число смертей covid-больных свердловчан пошло на спад

Ежедневно фиксируемое число смертей зараженных коронавирусом свердловчан постепенно снижается. Если последние два дня статистика говорила о 17 и 16 случаях, то сегодня этот показатель составил 15 подтвержденных за сутки смертей, пополняя общее количество до 1 тыс. 343 человек.

Помимо этого, зарегистрировано еще 396 новых случаев заражения, общее количество заболевших – 54 тыс. 539 человек. Из них 46 тыс. 846 уже излечились от болезни, включая 400, выписанных накануне.

Из новых зараженных 150 являются жителями Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона. Остальные зараженные из: Алапаевска, Артинского и Ачитского городских округов, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

На данный момент в тяжелом состоянии находится 630 заболевших, 364 из которых находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 – на аппаратах ИВЛ. 996 пациентов в состоянии средней степени тяжести наблюдаются специалистами в государственных больницах, 2 тыс. 534 – в муниципальных.