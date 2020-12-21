21 Декабря 2020
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дорожное строительство, нижневартовск, бкад, дорожные работы, знак дорожные работы (2020) | Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Строители Екатеринбурга закрыли движение по улице Школьников на два года

Движение автотранспорта по ул. Школьников от ул. Красноуфимской до ул. Котельникова в Екатеринбурге закрылось до 19 декабря 2022 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Закрытие дороги связано с жилой застройкой ООО "Специализированный застройщик Репина" территории в Верх-Исетского района в границах ул. Репина – Заводской – Красноуфимской.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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Строители Екатеринбурга закрыли движение по улице Школьников на два года

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Теги: закрытие дороги, Екатеринбург, жилая застройка, Верх-Исетский район, ул. Школьная



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