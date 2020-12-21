Строители Екатеринбурга закрыли движение по улице Школьников на два года

Движение автотранспорта по ул. Школьников от ул. Красноуфимской до ул. Котельникова в Екатеринбурге закрылось до 19 декабря 2022 г. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Закрытие дороги связано с жилой застройкой ООО "Специализированный застройщик Репина" территории в Верх-Исетского района в границах ул. Репина – Заводской – Красноуфимской.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.