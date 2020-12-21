21 Декабря 2020
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цветы, розы (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят любителя живых цветов и поддельных денег

В Свердловской области полицией направлено в суд очередное уголовное дело о сбыте поддельных денег. Его фигурантом является житель Первоуральска.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка Валерий Горелых, гражданин Дятлов 1993 года рождения обвиняется в том, что в августе этого года реализовал пять поддельных банковских купюр достоинством 5 тысяч рублей каждая. При этом его "фишкой" был способ избавления от фальшивок: абсолютно все липовые деньги он отдавал в цветочных павильонах своего города, где отсутствовали специальные устройства по проверке купюр на подлинность.

"Молодой человек в течение нескольких дней купил четыре букета цветов по 600 рублей. Один из них подарил своей знакомой девушке, еще три отдал друзьям. Судьбу последнего разноцветного подарка подозреваемый определить не успел, так как был задержан сотрудниками полиции территориального ОВД из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Подделки выявил банкомат, когда хозяйка торговых точек хотела положить их на карту. Тщательно просмотрев съемки видеокамер, установленных в павильонах, предприниматель достаточно быстро поняла, кто является причиной ее проблем, и обратилась с заявлением о помощи в полицию. Любитель живых цветов и быстрой наживы ранее уже имел криминальный опыт: в 2009 году суд Первоуральска признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера. Однако тогда юному "Казанове" повезло, на первый раз его не стали реально лишать свободы, избрав в качестве наказания условную меру сроком на три года. Теперь визита в "казенный дом", скорее всего, не избежать", - отметил полковник Горелых.

Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские(2020)|Фото: Накануне.RU

Сейчас дело передано в суд. По нему проведены дактилоскопические и технические экспертизы, допрошены свидетели, изъяты и отсмотрены записи с камер видеонаблюдения в местах сбыта фальшивых купюр. Также проведены обыски по месту жительства задержанного, проверка показаний на месте и очные ставки.

Как добавил Валерий Горелых, максимальное наказание за подобный криминал составляет восемь лет лишения свободы.

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На Среднем Урале судят любителя живых цветов и поддельных денег

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Теги: цветы, подделки, суд



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