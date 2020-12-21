СКР проверит детсад в Полевском, где воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы

СКР Свердловской области организовал доследственную проверку в одном из детских садов Полевского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, несколько воспитанников дошкольного учреждения получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками детсада вместе с обычным освещением.

По итогам будет проверочных мероприятий будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Помимо этого проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного несовершеннолетним. Следователи опрашивают сотрудники образовательного учреждения и родителей воспитанников, истребуется и анализируется необходимая документация. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.