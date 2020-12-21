21 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
дети, игра, детсад, роснефть (2018) | Фото:пресс-служба Роснефть

СКР проверит детсад в Полевском, где воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы

СКР Свердловской области организовал доследственную проверку в одном из детских садов Полевского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, несколько воспитанников дошкольного учреждения получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками детсада вместе с обычным освещением.

По итогам будет проверочных мероприятий будет дана правовая оценка ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Помимо этого проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного несовершеннолетним. Следователи опрашивают сотрудники образовательного учреждения и родителей воспитанников, истребуется и анализируется необходимая документация. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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СКР проверит детсад в Полевском, где воспитанники получили ожоги от бактерицидной лампы

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Теги: бактерицидная лампа, ожоги, детсад, Полевской, СКР, проверка



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