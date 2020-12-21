На Южном Урале за время пандемии более 33 тысяч человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за сутки у 309 человек подтвержден COVID-19, 11 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 33 тыс. 36 человек.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 140 заболевших. За сутки выписаны 74 человека, всего в регионе выздоровели 20 тыс. 699 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 11 человек. От COVID-19 скончались мужчины 60, 66, 70 и 89 лет и женщины 68, 73 и 89 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчина 69 лет и женщины 47, 77 и 87 лет.