21 Декабря 2020
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Ханты-Мансийск биатлон женщины (2018) | Фото: biathlon.ugrasport.com

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд: 39 гонок без медалей

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд, проведя очередные гонки без медалей.

Накануне россияне не смогли попасть на пьедестал по итогам мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Таким образом, наши спортсмены не могут попасть в тройку лучших уже 39 гонок к ряду. Последний раз это удалось сделать 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, где Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Отметим, что сборная России впервые не смогла выиграть медали со старта сезона до конца календарного года (прошло 22 гонки). В сезоне 2020/2021 нашим биатлонистам в личных гонках пока не удалось подняться выше 10-го места. А в мужской и женской эстафетах мы несколько раз были 4-ми.

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Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд: 39 гонок без медалей

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Теги: Биатлон, сборная России, медали, результаты



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