В Челябинскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила еще одна партия вакцины "Гам-Ковид-Вак", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В регион поступила 1 тыс. доз вакцины. Препарат доставили на Областной аптечный склад. Вакцина распределяется между медицинскими организациями в муниципальных образованиях региона, в том числе ее направят в ЗАТО.

Таким образом, с начала декабря область получила 3,7 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак". В первую очередь прививают группы риска – медицинских и социальных работников, учителей школ, преподавателей ВУЗов и СУЗов, сотрудников полиции.

По данным на 18 декабря, 1 тыс. 125 человек привито от новой коронавирусной инфекции.