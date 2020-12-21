21 Декабря 2020
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Экономика В России
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В 2021 году российские банки может ждать системный кризис

С высокой вероятностью в 2021 году российские банки могут столкнуться с системным кризисом, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Эксперты центра считают, что судить о приближении кризиса можно будет по следующим признакам.

- Отрыв динамики долгов компаний и населения от номинального ВВП. Это означает нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов.

- Повышение безработицы до уровней восьми-, девятилетней давности и отсутствие признаков ее спада. Такая ситуация не только ограничивает возможности, но и существенно снижает мотивацию домохозяйств к погашению ранее привлеченных кредитов, а кроме того, повышает склонность частных вкладчиков к "банковской панике".

Снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков. Это ограничивает их способность сохранять устойчивость в случае колебаний клиентской базы или возникновения кассовых разрывов из-за невозвратов по ранее выданным кредитам.

А вот если доля проблемных кредитов вырастет до 10% и более, начнется паника вкладчиков и национализация более 10% банков – это уже будет говорить о текущем кризисе.

Стоит отметить, что сейчас в Центробанке не видят никаких причин для беспокойства и считают, что банковский сектор оказался готовым к кризису как никто другой. В крупных госбанках вроде ВТБ и Сбера тоже говорят, что жируют и процветают. Но при этом факт небывалого роста кредитования во всех секторах регулятор тоже признает. Но, видимо, за возврат займов не сильно переживает.

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СМИ: В 2021 году российские банки может ждать системный кризис

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Теги: системный кризис, банковский сектор, рост кредитования



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