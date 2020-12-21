В Госдуме предложили СМИ 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе

Депутат Госдумы Федот Тумусов, перенесший недавно коронавирус, обратился к журналистами и гражданам с предложением сделать 31 декабря днем без новостей про COVID-19.

"Все мы устали от новых вызовов, обрушившихся на нас, устали от неопределенности, от проблем, которые принес нам 2020 год. Но больше всего все мы устали от новостей про коронавирус. С марта "коронавирусные сводки" стали оружием массового поражения. На мой взгляд, даже более опасным, чем сам "уханьский" вирус. Таблицы с показателями заболеваемости и смертности, смакование подробностей течения болезни у разных людей. Это стало привычным информационным фоном, но так быть не должно!" – пишет Тумусов в своем Telegram-канале.

"Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова "коронавирус" больше всех. Новый год – время надежд на лучшее. Я предлагаю всем СМИ, блогерам, телеграм-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически", - заключает депутат.