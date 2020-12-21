В Челябинской области женщина и ребенок погибли в ДТП с самосвалом

В Челябинской области женщина и ребенок погибли при столкновении иномарки и самосвала, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла днем 20 декабря на 19 км автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым. Мужчина за рулем Mazda СХ-9, по предварительным данным, при выезде со второстепеной дороги не уступил дорогу грузовому автомобилю Хово и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Мазда – 68-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Семилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.