Поставка новых трамваев началась в Перми

Шесть новых трамвайных вагонов "Львёнок" прибудут в Пермь на этой неделе, ещё девять – в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, речь идет о модели "Львёнок" производства ООО "ПК Транспортные системы". После завершения всех наладочных работ трамваи отправятся в рейс.

Контракт на поставку вагонов был заключен 2 декабря. В город будет поставлено 15 односекционных трамваев. Они оборудованы навигатором, информационным табло, системой учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха.

Напомним, "Транспортные системы" серийно выпускает электрический пассажирский транспорт со 100% низким уровнем пола пассажирского салона. Не имеющий аналогов односекционный трамвай модели 71-911 "Сити-Стар" (City Star), и его модификация 71-911Е (для ширины колеи трамвайного пути 1435 мм), двухсекционный трамвай 71-923 "Богатырь", трехсекционный трамвай 71-922 "Варяг", трехсекционный трамвай 71-931 "Витязь", а также трехсекционный трамвай 71-931 М "Витязь-М".