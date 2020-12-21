21 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Поставка новых трамваев началась в Перми

Шесть новых трамвайных вагонов "Львёнок" прибудут в Пермь на этой неделе, ещё девять – в 2021 году.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, речь идет о модели "Львёнок" производства ООО "ПК Транспортные системы". После завершения всех наладочных работ трамваи отправятся в рейс.

Контракт на поставку вагонов был заключен 2 декабря. В город будет поставлено 15 односекционных трамваев. Они оборудованы навигатором, информационным табло, системой учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха.

Напомним, "Транспортные системы" серийно выпускает электрический пассажирский транспорт со 100% низким уровнем пола пассажирского салона. Не имеющий аналогов односекционный трамвай модели 71-911 "Сити-Стар" (City Star), и его модификация 71-911Е (для ширины колеи трамвайного пути 1435 мм), двухсекционный трамвай 71-923 "Богатырь", трехсекционный трамвай 71-922 "Варяг", трехсекционный трамвай 71-931 "Витязь", а также трехсекционный трамвай 71-931 М "Витязь-М".

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Поставка новых трамваев началась в Перми

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Теги: Пермь, транспорт, трамваи



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