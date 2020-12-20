21 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ямал - в десятке регионов, где положительная рождаемость", - Артюхов

Ямал – в десятке регионов страны, где, несмотря на общие тренды, растёт рождаемость. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что, несмотря на общий спад рождаемости в стране, есть 10 регионов, где этот показатель положительный. В основном, это южные регионы, но входит в список и Ямал.

"6,5 тыс. детишек родились, надеюсь, к концу года перевалим за 7 тыс. Возможно, самоизоляция повлияла", - сказал Артюхов.

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"Ямал - в десятке регионов, где положительная рождаемость", - Артюхов

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Теги: рождаемость, Дмитрий Артюхов, прямой эфир



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