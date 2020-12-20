Уралвагонзавод помогает реализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) трудится 691 сотрудник с ограниченными возможностями здоровья. Все установленные Трудовым кодексом льготы для таких работников кадровыми службами Уралвагонзавода выполняются безусловно. Для социальной адаптации и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья сотрудники отдела социальной работы проводят различные мероприятия. В 2020 году по понятным причинам их программа значительно сократилась, но концерт ко Дню инвалида прошёл в онлайн-формате.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, трудоустройство людей с ограничениями здоровья для градообразующего предприятия - не просто сухой факт выполнения обязательной 2-процентной квоты, а один из важнейших аспектов социальной деятельности. Такие сотрудники работают во всех производствах УВЗ: вагоносборочном, механосборочном, металлургическом и вспомогательном. Они успешно реализуются профессионально в качестве бухгалтеров, экономистов, слесарей, наладчиков и по другим специальностям.

Трудоустройство на Уралвагонзаводе для сотрудников с ограничением здоровья – это не только достойная работа, но и возможность почувствовать себя частью большого дружного коллектива. Они работают наравне со всеми, участвуют в Спартакиаде трудящихся и других мероприятиях.

На предприятии трудятся сотрудники, воспитывающие особенных детей. Это 289 семей. Им поддержка также оказывается на постоянной основе. Предоставляется материальная помощь, возможность оздоровления, они участвуют в специальных мероприятиях. Так, например, ко Дню защиты детей таким семьям была перечислена материальная поддержка в размере 5 тыс. руб.

К сожалению, в этом году в программу мероприятий внесла свои коррективы пандемия. Из более десятка запланированных мероприятий удалось провести лишь один мастер-класс – по изготовлению праздничных открыток. Для сравнения, в 2019 году в мастер-классах приняли участие более 80 ребят. Они пекли пирожки и пиццу, конструировали управляемых роботов, составляли цветочные композиции и пробовали себя в кино.

"Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья – немаловажный аспект социальной деятельности Уралвагонзавода. Сегодня предприятие выполняет свои обязательства перед государством, обеспечивая занятость инвалидов по квоте в полном объёме. А опыт по поддержке особенных детей уникален для промышленного предприятия. Будучи градообразующим, являясь опорой крупнейшего района Нижнего Тагила, Уралвагонзавод осознаёт свою социальную ответственность. Занимая на производстве людей с ограниченными возможностями Вагонки, города и пригородных населённых пунктов, предприятие даёт им шанс реализовать себя в профессии и в жизни", - отмечает директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.