Юпитер и Сатурн сойдутся в "Великом соединении"

21 декабря две самые крупные планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн – устроят "Великое соединение", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"21 декабря землян ожидает очень эффектное так называемое "Великое соединение" Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны – 30 угловых минут", - сказал РИА Новости астроном Александр Якушечкин.

"Соединением" планет в астрономии называют момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние. В нашем случае между первой и второй по размеру планетами Солнечной системы будет 750 млн км.

Уникальность этого события - в том, что ранее аналогичное сближение двух планет-гигантов произошло 4 марта 1226 г. (расстояние между планетами было 3,5 угловые минуты). В следующий раз сближение произойдет 15 марта 2080 г. – планеты будут разделять те же шесть угловых минут.