20 Декабря 2020
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Происшествия Ленинградская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме

В деревне Александровка (Гатчинский район) произошёл хлопок в жилом доме, сообщили Накануне.RU в управлении МЧС России по Ленинградской области.

Спасатели направлены в деревню сегодня в 9.20. Приехав на место, они выяснили, что горит двухэтажный кирпичный жилой дом. Чуть позже выяснилось, что в отдельной трёхкомнатной квартире на первом этаже общей площадью 56 "квадратов" произошел хлопок без возгорания.

В квартире были три жильца, они не пострадали. Повреждены внутренние перегородки в квартире и оконные блоки, идёт осмотр остальных квартир.

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В Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме

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Теги: Александровка. деревня, взрыв



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