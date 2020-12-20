В Ленинградской области произошёл взрыв в жилом доме

В деревне Александровка (Гатчинский район) произошёл хлопок в жилом доме, сообщили Накануне.RU в управлении МЧС России по Ленинградской области.

Спасатели направлены в деревню сегодня в 9.20. Приехав на место, они выяснили, что горит двухэтажный кирпичный жилой дом. Чуть позже выяснилось, что в отдельной трёхкомнатной квартире на первом этаже общей площадью 56 "квадратов" произошел хлопок без возгорания.

В квартире были три жильца, они не пострадали. Повреждены внутренние перегородки в квартире и оконные блоки, идёт осмотр остальных квартир.