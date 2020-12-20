В больнице Астрахани произошёл взрыв в хранилище кислородных баллонов, есть пострадавший

20 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В больнице Астрахани произошёл взрыв в хранилище кислородных баллонов, есть пострадавший

В астраханской областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги произошёл взрыв в здании, где хранятся кислородные баллоны, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Информация о взрыве и последующем возгорании поступила спасателям вечером 19 декабря. Пострадал сотрудник больницы, он госпитализирован. Здание, где произошла трагедия, стоит отдельно от остального комплекса.

В рядом стоящем "коронавирусном" отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась. В резерве – 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2 Челябинска. Никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". 26 ноября медицинское учреждение после ремонта возобновила приём пациентов. Независимая проверка Росздравнадзора не выявила нарушений или дефектов оказания медицинской помощи в больнице. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В больнице Астрахани произошёл взрыв в хранилище кислородных баллонов, есть пострадавший

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, кислород, аппарат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети