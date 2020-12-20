В больнице Астрахани произошёл взрыв в хранилище кислородных баллонов, есть пострадавший

В астраханской областной инфекционной клинической больницы имени Ничоги произошёл взрыв в здании, где хранятся кислородные баллоны, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Информация о взрыве и последующем возгорании поступила спасателям вечером 19 декабря. Пострадал сотрудник больницы, он госпитализирован. Здание, где произошла трагедия, стоит отдельно от остального комплекса.

В рядом стоящем "коронавирусном" отделении находятся 150 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Оборудование, обеспечивающее поставку кислорода в больницу, не пострадало. Подача кислорода не прекращалась. В резерве – 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2 Челябинска. Никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". 26 ноября медицинское учреждение после ремонта возобновила приём пациентов. Независимая проверка Росздравнадзора не выявила нарушений или дефектов оказания медицинской помощи в больнице. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.