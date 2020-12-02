Такое лучше даже не читать: военный эксперт о новом фейке про ЧВК "Вагнер"

Российская и зарубежная либеральная пресса тиражирует фейки о ЧВК «Вагнер» с целью создания у читателей впечатления о «плохой» России, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Накануне латвийское издание «Медуза» разместило на своем веб-портале интервью с якобы бывшим командиром разведывательной роты ЧВК «Вагнер», взятое скандальной журналисткой Лилией Яппаровой. Публикация не выдерживает никакой критики, ведь она состоит из вбросов, которые ранее распространялись антироссийскими изданиями и были неоднократно опровергнуты.

Эксперт подчеркнул, что решил оградить себя от чтения данной публикации, так как с самого начала осознал, что ничего нового в ней не обнаружит. Он отметил, что аналогичные «Медузе» издания не имеют в штате сотрудников, обладающих навыками для проведения настоящих журналистских расследований.

Орлов посоветовал россиянам последовать его примеру и отказаться от чтения подобных публикаций, ведь именно за счет читателей так называемые журналисты пытаются «играть в политику». Из этого можно сделать вывод: их голословные статьи преследуют единственную цель – навредить имиджу России за границей.

В заключение он добавил, что «Медуза» отличается четкой антироссийской политикой. Это СМИ публикует материалы, которые формируют у читателей негативное представление о российских властях, не приводя при этом альтернативных мнений.