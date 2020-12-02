Добыча нефти в России в ноябре снизилась на 11,3%

Сделка ОПЕК+, находящаяся на грани срыва, нанесла серьезный удар по российскому нефтяному сектору, сообщает telegram-канал "Газ-Батюшка" со ссылкой на данные финансовой отчетности по МСФО.

В ноябре добыча нефти в России снизилась на 11,3%, а экспорт - на 12,2%. Всего с начала года добыча уменьшилась на 8,4%, до 470,16 млн т, а экспорт потерял на 12,4% 213,897 млн т.

Так, "Роснефть" в ноябре снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,7 млн т, "Лукойл" - на 13,5%, до 5,8 млн т., "Сургутнефтегаз" - на 14,8% - до 4,3 млн т, с начала года на 9,4% - до 50,3 млн т. "Газпром нефть" за месяц добыла 4,4 млн т, что на 8,3% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 52 млн т.

Также на 4% снизилось производство бензина, дизельного топлива - на 6,8%, мазута - на 7,2 млн т. В целом объем нефтепереработки в ноябре сократился на 8,8% - до 23,8 млн т.