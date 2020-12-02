"Бауманский университет" оштрафовали за нарушение "ковидных" мер

Басманный районный суд оштрафовал на полмиллиона рублей МГТУ им. Н.Э.Баумана, сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре Москвы.

Также штраф в размере 300 тыс. руб. получил проректор вуза по административной и правовой работе. Наказание было вынесено по ст. 6.3 КоАП РФ.

Причиной такого решения стали нарушения требований по предупреждению распространению коронавирусной инфекции и отсутствие контроля со стороны руководства. Это привело к росту заболевания среди студентов и преподавателей.

"В университете в ходе эпидемиологического расследования факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению новой коронавирусной инфекции как среди студентов, так и преподавателей, подтвердились", - сообщили в ведомстве.