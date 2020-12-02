02 Декабря 2020
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Сибур (2018) | Фото: Правительство Пермского края

"СИБУР" назвал сомнительным свое участие в развитии газохимического кластера на Ямале

Холдинг "СИБУР" назвал сомнительной экономическую целесообразность создания газоперерабатывающего комплекса полного цикла в Арктике за 2 трлн руб., сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинга.

Идею вице-премьера Александра Новака, которую он высказал на совещании президента Владимира Путина с представителями нефтехимической промышленности, в холдинге не поддержали.

"Арктика известна богатыми запасами углеводородов, но экономическую целесообразность строительства газоперерабатывающих мощностей полного цикла непосредственно в регионе мы видим сомнительной", — сообщил представитель "СИБУРа", уточнив, что "сомнительной" считают именно возможность своего участия проекте.

Сам доклад Новака о создании газохимического кластера на Ямале в компании комментировать не стали.

Гораздо более экономически оправданным в компании считают выделение на месте добычи газа ценных фракций с "их последующей транспортировкой на Дальний Восток, где строительство нефтегазохимических производств было бы более эффективным с точки зрения удельных затрат на мощность и доступа к рынкам".

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"СИБУР" назвал сомнительным свое участие в развитии газохимического кластера на Ямале

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Теги: СИБУР, газохимический кластер, Александр Новак



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