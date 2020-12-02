Юристы Пригожина намерены доказать Совету Европы безосновательность санкций

Совет Европы рассмотрит заявление российского бизнесмена Евгения Пригожина об исключении его из санкционного списка по Ливии, сообщается на официальной странице пресс-службы компании Пригожина «Конкорд».

В сообщении указывается, что СЕ принял всю соответствующую документацию. Также, согласно установленному порядку Евгений Пригожин получил от СЕ документы, разъясняющие причины, по которым санкции были наложены на бизнесмена.

Изучив положения, Пригожин сообщил, что аргументы содержат недостоверную информацию о его деятельности, основанную на материалах фейковых публикаций различных СМИ. В связи с этим команда юристов предпринимателя собирается доказать их безосновательность и оспорить решение о санкциях.

Напомним, в ноябре Пригожин потребовал от Совета Европы отменить наложенные на него ограничения.