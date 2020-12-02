Российская вакцина от коронавируса будет одной из самых дешевых в мире

Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Об этом он сообщил во время специальной сессии Генассамблеи ООН. По его словам, эта цена ниже, чем у других вакцин от коронавируса.

Причем стоимость вакцины "Спутник V" для всех стран будет одинаковой. Также Кирилл Дмитриев озвучил планы по производству российской вакцины в Египте и Нигерии.