02 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса будет одной из самых дешевых в мире

Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Об этом он сообщил во время специальной сессии Генассамблеи ООН. По его словам, эта цена ниже, чем у других вакцин от коронавируса.

Причем стоимость вакцины "Спутник V" для всех стран будет одинаковой. Также Кирилл Дмитриев озвучил планы по производству российской вакцины в Египте и Нигерии.

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Российская вакцина от коронавируса будет одной из самых дешевых в мире

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, цена



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