02 Декабря 2020
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Общество Воронежская область
депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты Воронежской областной Думы участвуют в акции взаимопомощи "#МыВместе"

Одинокие и малообеспеченные пожилые жители Воронежской области бесплатно получают продукты питания. Молоко, крупы, муку, печенье, масло и чай волонтеры доставляют им на дом, передает корреспондент Накануне.RU.

Продукты питания и горячие обеды адресно доставляют одиноким малоимущим пенсионерам и медперсоналу специализированных отделений городских больниц по спискам, которые добровольцам передали представители районных отделов социальной защиты города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, в работе добровольцев активное участие принимают депутаты регионального парламента.

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты Кристина Кулешова, Артём Зубков, Ольга Ортина и Артём Копылов прошли специальный инструктаж в Доме молодежи. Парламентариев, как и всех добровольцев, обеспечили средствами индивидуальной защиты, которые в волонтерский штаб поставляют в качестве помощи неравнодушные граждане и организации.

гуманитарная помощь, воронежская областная дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Отметим, что включиться в работу по оказанию помощи людям в условиях пандемии депутатов регионального парламента попросил председатель Воронежской облдумы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Нетёсов. Он напомнил, что на сегодняшний день моральная и материальная поддержка необходима как минимум одиннадцати тысячам жителей региона в возрасте 70+.

нетесов, прием граждан, онлайн, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"В наших силах проявить заботу обо всех нуждающихся в поддержке жителях Воронежской области. Тем более, речь идет о пожилых и одиноких людях, многие из которых ветераны Великой Отечественной войны. Долг всех неравнодушных граждан защитить тех, кто в свое время ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость нашей страны, сохранили мир для потомков", — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Уже тысяча пакетов с продуктами первой необходимости сформирована. Значительную часть их депутаты Воронежской областной Думы на личном транспорте развезли по адресатам.

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Это важная часть нашей депутатской работы - помогать жителям своего округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - подчеркнул заместитель председателя Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной Думы Артём Копылов. – Есть возможность – помогаем добровольцам лично развозить продукты и лекарства, либо оплачиваем ГСМ автоволонтерам. Сегодня важно любое проявление внимания".

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Организаторы акции сообщили, что совсем скоро в волонтерском центре ждут новых поставок продуктов, которые предоставят крупные торговые федеральные сети. Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту облдумы Ольга Ортина напомнила, что для получения помощи достаточно обратиться в социальную службу по месту жительства или в приемную своего депутата облдумы.

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Эта акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи – она будет оказана в оперативном режиме", - отметила Ольга Ортина.

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Очень важной поддержкой обеспечивают и волонтеров-медиковм. Комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания фасуют и развозят в приемные отделения, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены для студентов-добровольцев, которые помогают врачам в поликлиниках и больницах. Таких уже несколько сотен. Одни трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, другие наравне с профессионалами работают в "красных зонах" и подстанциях скорой медицинской помощи.

колл-центр, помощь, ковид(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Прогнозируем, что на следующей неделе нам потребуется больше горячих обедов. Мы хотим охватить этим видом поддержки не только студентов ВГМУ, но и учащихся медицинского колледжа. Добровольных помощников с медицинским образованием становится все больше", - рассказала заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по образованию, науке и молодежной политике, активист Волонтерского центра региона Кристина Кулешова.

депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Нетёсов выразил особую благодарность волонтерам-медикам за их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых «красных зонах» идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области. Поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу – спасали людей, а мы в свою очередь, и на уровне волонтерского центра, и депутатского корпуса должны снять с них часть повседневных, бытовых проблем и забот", – считает Владимир Нетёсов.

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Депутаты Воронежской областной Думы участвуют в акции взаимопомощи "#МыВместе"

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Теги: депутаты, воронежская областная дума, продуктовые наборы, нетёсов, мы вместе



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